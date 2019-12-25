В Петербурге росгвардейцы задержали двух посетителей ТК, укравших одежду

Товары стоили 15 тысяч рублей.

В Петербурге росгвардейцы задержали двух посетителей ТЦ, похитивших товары из магазина одежды стоимостью 15 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба вневедомственной охраны.

Вечером 21 декабря покупатели зашли в торговый зал и сложили в свой рюкзак две пары джинсов и три пары кроссовок общей стоимостью 15000 рублей. Во время выхода из магазина правонарушителей заметил один из работников магазина и предпринял попытку остановить их.

Персонал торгового центра воспользовался кнопкой тревожной сигнализации. К объекту незамедлительно прибыл наряд Росгвардии и задержал двух правонарушителей.

Ранее в Гатчине росгвардейцы задержали нетрезвого водителя, пытавшегося скрыться с места ДТП.

Фото: Piter.tv