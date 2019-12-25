Жительница Соснового Бора нашла в телефоне знакомого интимные фото своей 8-летней дочери

Мужчину задержали по горячим следам.

Жительница Соснового Бора нашла в телефоне знакомого интимные фотографии своей несовершеннолетней дочери. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию 31 января в 00:05 обратилась 28-летняя женщина из Соснового Бора Ленобласти. Она рассказала, что в телефоне знакомого, 35-летнего гражданина Таджикистана, нашла фотографии интимного характера своей 8-летней дочери.

В 00:55 31 января в квартире дома 64 по проспекту Героев по подозрению в совершении данного преступления "по горячим следам" 35-летний мужчина. Изъято: 2 мобильных телефона, системный блок, простыни, наволочка.

Возбуждено уголовное дело по ст. 132 ч.4 п. "б" УК РФ (Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет).

Ранее извращенец из Петербурга шантажировал школьницу через интернет, требуя интимных фото.

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