Петербурженка на Nissan сбила пятиклассника на пешеходном переходе

Школьник был на велосипеде без сопровождения взрослых.

В Приморском районе Петербурга автоледи сбила пятиклассника на пешеходном переходе. Об этом стало известно Piter.tv.

На улице Марка Галлая 49-летняя женщина на Nissan Qashqai сбила 11-летнего мальчика на нерегулируемом пешеходном переходе. Школьник был на велосипеде без сопровождения взрослых.

Пострадавшего госпитализировали в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и ссадинами.

Накануне на Краснопутиловской из окна пятого этажа упал 12-летний ребёнок.

Фото: pexels