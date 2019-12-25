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Петербурженка на Nissan сбила пятиклассника на пешеходном переходе
Сегодня, 9:51
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербурженка на Nissan сбила пятиклассника на пешеходном переходе

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Школьник был на велосипеде без сопровождения взрослых.

В Приморском районе Петербурга автоледи сбила пятиклассника на пешеходном переходе. Об этом стало известно Piter.tv.

На улице Марка Галлая 49-летняя женщина на Nissan Qashqai сбила 11-летнего мальчика на нерегулируемом пешеходном переходе. Школьник был на велосипеде без сопровождения взрослых.

Пострадавшего госпитализировали в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и ссадинами.

Накануне на Краснопутиловской из окна пятого этажа упал 12-летний ребёнок.

Фото: pexels

Теги: nissan, велосипед
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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