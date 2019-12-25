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На Краснопутиловской из окна пятого этажа упал 12-летний ребёнок
Сегодня, 8:57
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На Краснопутиловской из окна пятого этажа упал 12-летний ребёнок

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Он находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Школьник выпал из окна пятого этажа на Краснопутиловской улице. Он находится в тяжёлом состоянии. Об этом стало известно Piter.tv.

Инцидент произошел 30 мая. У пострадавшего 12-летнего мальчика диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушибы грудной клетки, лёгкого селезенки, мочевого пузыря, переломы.

Несовершеннолетний находится в реанимации в тяжелом состоянии. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее двое несовершеннолетних петербуржцев попали в больницу с алкогольным отравлением.

Фото: Piter.tv

Теги: краснопутиловская, падение
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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