На Краснопутиловской из окна пятого этажа упал 12-летний ребёнок

Он находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Школьник выпал из окна пятого этажа на Краснопутиловской улице. Он находится в тяжёлом состоянии. Об этом стало известно Piter.tv. Инцидент произошел 30 мая. У пострадавшего 12-летнего мальчика диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушибы грудной клетки, лёгкого селезенки, мочевого пузыря, переломы. Несовершеннолетний находится в реанимации в тяжелом состоянии. Обстоятельства произошедшего уточняются. Ранее двое несовершеннолетних петербуржцев попали в больницу с алкогольным отравлением. Фото: Piter.tv