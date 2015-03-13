Женщина хотела затравить бывшего мужа подруги и получила 5 лет в колонии

Помимо прочего злоумышленница обвиняется в призывах к террористической деятельности.

Первый Западный окружной военный суд огласил приговор двум женщинам, которые обвиняются в покушении на убийство бывшего мужа одной из них. Об этом в своем Telegram-канале рассказала руководитель Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.

В апреле прошлого годы злоумышленницы объединились на почве общей неприязни к мужчине и решили, что убьют его с помощью никотино-содержащей жидкости. Женщины разработали план, приобрели нужные вещества и уже планировали начать претворять желаемое в действительное. Однако в середине июня 2023 года их задержали до совершения убийства.

Сообщницы проходят по 105 УК РФ (Убийство), но помимо покушения на убийство одна из них проходит по делу о призывах к совершению террористических актов. В своем блоге в мессенджере женщина публиковала призывы подрывать здания силовых структур в целях дестабилизации деятельности органов власти.

Обе злоумышленницы получили по 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Той, которая занималась ведением блога с преступным содержанием, запретили администрировать сайты и каналы на 2 года.

Ранее мы стало известно, что петербурженка обвинила соседа по коммунальной квартире в домогательствах к дочери.

Фото: Freepik