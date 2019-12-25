Петербурженка обвинила соседа по коммунальной квартире в домогательствах к дочери

Женщина считает недостаточными меры реагирования на инцидент со стороны правоохранителей и уполномоченного по правам ребенка в Петербурге.

Жительница одной из коммунальных квартир на Каменноостровском проспекте в Петроградском районе Петербурга обратилась в полицию с заявлением о противоправных действиях соседа по квартире. Поводом для этого стал многолетний конфликт с 61-летним мужчиной, перешедший в острую фазу в последние несколько месяцев. По словам петербурженки, она дважды подвергалась избиению со стороны Николая М. А в ноябре 2024 года тот якобы проник в комнату, где находилась ее 11-летняя дочь, и начал домогаться до девочки. История длится с 2018 года, семья обращалась к правоохранителям, в районную прокуратуру, а также в Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в городе – однако безрезультатно. Редакция Piter.TV выслушала историю петербурженки и изучила документы, свидетельствующие о полученных ей травмах.

Как рассказала заявительница, история конфликта длится с 2018 года, когда, по ее словам, сосед впервые применил к ней физическую силу. Тогда у пострадавшей были зафиксированы ушибы и сотрясение, однако проверка в прокуратуре не нашла оснований для возбуждения уголовного дела. С тех пор отношения между соседями оставались напряженными. Отмечается, что сосед не страдает алкогольной зависимостью и наркоманией, но в прошлом – со слов собеседницы – неоднократно делал предложения о покупке ее комнат. Отказ о сделке мог стать одним из оснований для будущего протиовостояния.

В августе 2024 года Николай напал на женщину вновь, уже с предметом, похожим на нож, заявила она. В травмпункте зафиксировали удушье, сотрясение головного мозга, ушиб затылочной области. Она пролежала день в больнице, а после – просидела дома 23 дня на больничном.

Расследования по моим травмам головного мозга не происходят, хотя с момента последнего прошло три месяца, и телефонограммы из травмы и больницы давно поступили в полицию. Пострадавшая

Уже 24 ноября дочь женщины позвонила ей со словами о том, что "за дверью кто-то громко бегает и кричит". В комнату ворвался вышеупомянутый сосед. Из рассказа дочери следует, что пенсионер в течение 15 минут применял силу, порвал футболку прямо на школьнице и касался обнаженного тела, бедер и половых органов. Девочка сопротивлялась и просила уйти, но злоумышленник продолжал. Женщина сообщила, что позже он, сидя на кровати, пнул ребенка в живот и вновь угрожал.

На место случившегося вызвали полицейских, мать девочки также прибыла к своему дому. В Детской больнице №2 Марии Магдалины заявили, что у девочки есть подозрение на перелом носа, однако оно не подтвердилось. На теле несовершеннолетней отметили множественные побои, царапины, ссадины и гематомы. Ее внутренние органы не были повреждены. Ребенка освободили от занятий в школе.

На следующий день, 25 ноября, женщину с дочкой пригласили в следственный отдел по Петроградскому району на Большой Монетной улице, им пообещали разобраться в ситуации. В кабинете пришлось просидеть примерно с 16:00 до 00:00.

В ходе допроса следователь называл неверные события, приуменьшая их масштабность. В тот день дочь постеснялась рассказать о домогательствах, а на следующий ей в том же отделе уже не поверили. Нам пообещали звонок из суда и экспертизу психолога и отпустили домой. Экспертиза по факту психо-травмирующих факторов не назначена до сих пор, адвоката не назначили, хотя дело касается половой неприкосновенности моей несовершеннолетней дочери. Все очень странно. Мать девочки

Что касается Николая М., известно, что после беседы со следователями его отпустили домой без каких-либо ограничительных мер.

Спустя несколько дней петербурженка написала второе заявление и доставила его в тот же 18-й отдел полиции и районную прокуратуру, но действий никаких со стороны правоохранителей и надзорного ведомства не предпринималось.

Дело перешло к другому следователю. Нам сказали, что девочка должна была не молчать о домогательствах. И что теперь соседу могут вменить дела только о незаконном проникновении в жилище и причинении легкого вреда здоровью ребенка. Когда я находилась в следственном управлении, чувствовала себя, будто мне нужно оправдываться за содеянное и чувствовать вину. Мать потерпевшей

В Аппарате Уполномоченного по правам ребенка в Петербурге на Суворовском проспекте, куда также обратилась семья, попросили "быть снисходительнее к пожилому человеку".

Известно, что семья у пострадавшей полная, благополучная. Женщина и ее дочка вынуждены проживать у знакомых, снимать комнаты. Иногда необходимо появляться и в квартире, где находится неадекватный сосед, но это дается с трудом. Горожанка выставила на продажу свои комнаты.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)