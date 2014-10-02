В Петербурге 20% женщин еще спрашивают о планах на детей при трудоустройстве

Однако 74% опрошенных заявили, что не сталкивались с подобными ситуациями.

Каждой пятой женщине, когда она устраивается на работу, задают вопрос о том, планирует ли она завести детей. Однако большинство представительниц прекрасного пола уже не сталкиваются с такими вопросами, узнал сервис по поиску работы SuperJob.

В ходе опроса удалось выяснить, что каждой пятой женщине (20%) при трудоустройстве задают вопрос о планировании завести детей в ближайшее время. Однако 74% опрошенных заявили, что не сталкивались с подобными ситуациями.

Работодатели чаще адресуют этот вопрос молодым женщинам в возрасте до 35 лет (25%), среди женщин в возрасте от 35 до 45 лет таких 17%. Женщины с высшим образованием бывают в таких ситуациях чаще, чем со средним профессиональным: 21% против 18% соответственно.

Участниц опроса с доходом свыше 100 тысяч рублей спрашивают о детях чуть чаще, чем тех, чей заработок меньше (21% против 19%).

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Фото: unsplash (Ömürden Cengiz)