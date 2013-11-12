В Петербурге в 2024 году зафиксировали рекордно низкий уровень передачи ВИЧ от матери к ребенку

Для снижения уровня заражения ВИЧ медики Петербурга организовали тестирование партнеров беременных женщин не только в Центре СПИД, но и в районных поликлиниках по месту жительства

В Петербурге в 2024 году частота перинатальной передачи ВИЧ-инфекции составила 0,3%. Это самый низкий показатель в Петербурге за все время наблюдения и самый низкий показатель в РФ среди мегаполисов, рассказали в Комитете по здравоохранению.

Для снижения уровня заражения ВИЧ медики Петербурга организовали тестирование партнеров беременных женщин не только в Центре СПИД, но и в районных поликлиниках по месту жительства. Также для будущих пап разработали специальные бланки обследования на ВИЧ-инфекцию для направлений из женских консультаций. Эта мера позволила увеличить количество обследований партнеров беременных женщин с менее чем 1% в 2018 году до 88% в 2024 году.

Всего в 2024 году на диспансерном учёте состояли 487 беременных женщин, 298 из которых уже благополучно родили 300 детей.

Фото: unsplash (Omar Lopez)