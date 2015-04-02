Женщин осудили за кражу вещей из торгового центра на Коломяжском на 460 тысяч рублей

Двум женщинам назначили реальный срок за кражу одежду из "Спортмастера" в ТЦ "Сити Молл". Об этом сообщила пресс-служба городской прокуратуры.
Суд установил, что в ночь с 27 на 28 ноября 2020 года злоумышленницы унесли с собой одежду на общую сумму более 460 тыс. рублей. Они воспользовались тем, что за их действиями никто не наблюдает.
Амине Техтиловой назначили 2 года 7 месяцев лишения свободы, Марии Огурцовой — 1 год и 6 месяцев. Они будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.
Ранее Piter.TV писал о том, что неизвестный грозился заминировать ТЦ "Сити Молл".
Фото: Pexels
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
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Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!
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