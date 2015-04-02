Женщин осудили за кражу вещей из торгового центра на Коломяжском на 460 тысяч рублей

Одна из них получила более 2,5 лет лишения свободы.

Двум женщинам назначили реальный срок за кражу одежду из "Спортмастера" в ТЦ "Сити Молл". Об этом сообщила пресс-служба городской прокуратуры.

Суд установил, что в ночь с 27 на 28 ноября 2020 года злоумышленницы унесли с собой одежду на общую сумму более 460 тыс. рублей. Они воспользовались тем, что за их действиями никто не наблюдает.

Амине Техтиловой назначили 2 года 7 месяцев лишения свободы, Марии Огурцовой — 1 год и 6 месяцев. Они будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

Ранее Piter.TV писал о том, что неизвестный грозился заминировать ТЦ "Сити Молл".

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