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Женщин осудили за кражу вещей из торгового центра на Коломяжском на 460 тысяч рублей
Сегодня, 17:34
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Женщин осудили за кражу вещей из торгового центра на Коломяжском на 460 тысяч рублей

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Одна из них получила более 2,5 лет лишения свободы.

Двум женщинам назначили реальный срок за кражу одежду из "Спортмастера" в ТЦ "Сити Молл". Об этом сообщила пресс-служба городской прокуратуры.

Суд установил, что в ночь с 27 на 28 ноября 2020 года злоумышленницы унесли с собой одежду на общую сумму более 460 тыс. рублей. Они воспользовались тем, что за их действиями никто не наблюдает. 

Амине Техтиловой назначили 2 года 7 месяцев лишения свободы, Марии Огурцовой — 1 год и 6 месяцев. Они будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. 

Ранее Piter.TV писал о том, что неизвестный грозился заминировать ТЦ "Сити Молл". 

Фото: Pexels 

Теги: кража, торговый центр
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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evondov
Сегодня 18:17

Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Номер моей карты: 4469 1573 1208 4571

Заранее большое человеческое спасибо.
 

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