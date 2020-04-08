Шутник "заминировал" торговый центр на Коломяжском проспекте

Силовики проверили ТЦ и ничего опасного не нашли. Эвакуировать покупателей и сотрудников не стали.

В субботу, 18 декабря, лжеминер отправил на почту ФСБ России сообщение о заминировании ТЦ "Сити Молл" на Коломяжском проспекте, 17/2. Сотрудники центра "Э" быстро отреагировали на послание анонима.

По информации Piter.tv, силовики осмотрели торговый комплекс на предмет взрывчатых веществ и взрывоопасных устройств. Ничего подозрительного они не нашли. Эвакуировать персонал и посетителей правоохранители не стали.

Делом занялся следователь СУ УМВД России по Приморскому району. Известно, что в письме отправитель оставил номер телефона. Сотрудники полиции выяснили, что он принадлежит пожилой жительнице Алтайского края. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv сообщили, что полицейские проверили 140 школ Петербурга после получения анонимки от лжеминера.

Фото: Piter.tv