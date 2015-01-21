Полицейские проверили 140 школ Петербурга после получения анонимки от лжеминера

Автор отправил сообщение с адреса "Убеги, если сможешь".

Стражи порядка осмотрели 140 школ Петербурга на предмет взрывных устройств. Рейды провели в Московском, Адмиралтейском и Кировском районе. Об этом сообщили на портале "Фонтанка" 4 декабря.

Анонимное письмо пришло на почту регионального управления ФСБ в пятницу, 3 декабря. Сообщение отправили с адреса "Убеги, если сможешь". Автор почты предупредил силовиков о заминировании учебных учреждений.

Три десятка правоохранителей начали проверку школ в девять утра. Они осмотрели 140 зданий, ничего опасного в результате рейда полицейские не нашли.

Делом занялся следственный комитет. Теперь ведомство будет искать лжеминера.

Ранее на Piter.tv сообщили, что безработный лжеминер угрожал взорвать ларек с шавермой на Шотмана.

Фото: Piter.tv