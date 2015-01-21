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Полицейские проверили 140 школ Петербурга после получения анонимки от лжеминера
Сегодня, 10:36
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Полицейские проверили 140 школ Петербурга после получения анонимки от лжеминера

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Автор отправил сообщение с адреса "Убеги, если сможешь".

Стражи порядка осмотрели 140 школ Петербурга на предмет взрывных устройств. Рейды провели в Московском, Адмиралтейском и Кировском районе. Об этом сообщили на портале "Фонтанка" 4 декабря.

Анонимное письмо пришло на почту регионального управления ФСБ в пятницу, 3 декабря. Сообщение отправили с адреса "Убеги, если сможешь". Автор почты предупредил силовиков о заминировании учебных учреждений.

Три десятка правоохранителей начали проверку школ в девять утра. Они осмотрели 140 зданий, ничего опасного в результате рейда полицейские не нашли. 

Делом занялся следственный комитет. Теперь ведомство будет искать лжеминера.

Ранее на Piter.tv сообщили, что безработный лжеминер угрожал взорвать ларек с шавермой на Шотмана.

Фото: Piter.tv

 

Теги: лжеминер, полиция, школы, электронное письмо
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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emevdes
Сегодня 11:21

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Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Номер моей карты: 5342 5101 4990 8133

Заранее большое человеческое спасибо.
 

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