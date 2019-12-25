Безработный лжеминер угрожал взорвать ларек с шавермой на Шотмана

В его квартире стражи порядка нашли боеприпасы.

В субботу, 27 ноября, в Невском районе Петербурга неадекватный мужчина пообещал взорвать кафе, где продают фастфуд. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на улице Шотмана. Дебошира задержали сотрудники полиции. Агрессивным покупателем оказался 31-летний безработный петербуржец. В его квартире стражи порядка нашли мины, гранаты, снаряды, тротил, винтовку и патроны.

Нарушителю вручили административный протокол. Сейчас полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv сообщили, что школы Петербурга получили угрозы о минировании.

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