Школы Петербурга получили угрозы о минировании

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Петербургская полиция проверила ряд школ, которые якобы заминированы. Соответствующее письмо от лжеминера поступило на почту УФСБ России. Об этом сообщили "Невские новости"

По словам автора, он объявил "сезон бомб открытым". Также лжеминер сообщил о заложенных взрывных устройствах в школах № 210, 1324 (в Петербурге и Ленобласти такого учебного заведения нет, но есть в Москве), 255, 636, 547, 77. Учеников школы №255 эвакуировали. В учебных заведениях взрывчатых веществ и взрывных устройств не нашли.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Piter.tv