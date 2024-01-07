Женщина нанесла своему мужу 58 ударов металлической трубой в поселке имени Свердлова

Полученные травмы привели к смерти пострадавшего прямо на месте происшествия.

Объединенная пресс-служба судов Петерурга информирует о предъявленном обвинении 51-летней женщине в совершении убийства. На новость обратил внимание spb.aif.ru.

Согласно материалам дела, 19 июня обвиняемая, находясь в жилом доме поселка имени Свердлова (Всеволожский район Ленобласти), в результате ссоры жестоко избила своего 54-летнего супркга. Женщина нанесла потерпевшему не менее 58 ударов металлической трубой, главным образом поражая жизненно важные участки тела.

Полученные травмы привели к смерти пострадавшего прямо на месте происшествия. Обвиняемая признала свою вину в совершенном преступлении.

Фото: Piter.TV