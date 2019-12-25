Во время ссоры на Шуваловском жена ударила мужа ножом в грудь

Согласно справки уточненного диагноза: у пострадавшего непроникающее ножевое ранение грудной клетки слева, колото-резаное ранение левого плеча.

В Петербурге во время ссоры жена ударила ножом в грудь своего мужа, он сам смог обратиться в полицию. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В четверг, 10 декабря, в 14:50 в полицию обратился 41-летний пострадавший. Она рассказал, что в квартире дома по Шуваловскому проспекту жена ударила его ножом в левое подреберье. Пострадавший ждал полицию в подъезде.

Полицейскими установлено, что в 14:40 в снимаемой квартире 35-летняя женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время ссоры, ударила ножом в грудь своего мужа.

В 16:15 скорая госпитализировала пострадавшего в тяжелом состоянии. Согласно справки уточненного диагноза: непроникающее ножевое ранение грудной клетки слева, колото-резаное ранение левого плеча.

В 00:30 по подозрению в совершении указанного преступления задержана жена пострадавшего. Изъято: дактокарта, следы рук, следы обуви, следы материи, смывы с 2 ножей, 2 ножа, термометр, футболка.

На прошлых выходных сын избил до смерти отца в квартире на Васильевском острове.

Фото: Piter.tv