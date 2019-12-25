Сын избил до смерти отца в квартире на Васильевском острове

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела (по результатам СМЭ).

В собственной квартире на Васильевском острове был найден труп 62-летнего мужчины. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию 6 декабря в 09:42 поступило сообщение о найденном трупе мужчины в квартире дома по адресу Средний проспект ВО дом 27. По предварительной информации, 6 декабря около шести утра 35-летний мужчина во время внезапной ссоры руками избил своего 62-летнего отца. Он от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия до прибытия скорой помощи. Труп направлен в морг для установления причины смерти

В 12:00 у дома 37 по 6-й линии ВО задержан подозреваемый. В отношении него составлен административный протокол по ст. 20.1 КоАП РФ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела (по результатам СМЭ).

Изъято: следы пальцев рук, следы обуви, курительная трубка с фольгой.

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Фото: Piter.tv