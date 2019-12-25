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Петербуржец ударил ножом знакомого во время застолья на Замшина
Сегодня, 8:40
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nastya960

Петербуржец ударил ножом знакомого во время застолья на Замшина

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Пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии.

На улице Замшина нашли мужчину с ножевым ранением. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Сообщение о раненом мужчине поступило в полицию 6 декабря в 01:01. В 01:10 прибывшим на место происшествия нарядом обнаружен 30-летний житель республики Башкортостан. Он был госпитализирован в больницу с колото-резаным проникающим слепым ранением левой половины грудной клетки, левосторонним гемопневмотораксом, экзогенной интоксикацией. Находится в тяжелом состоянии.

Уже в 01:40 у дома 33 по Пискаревскому проспекту в результате "по горячим следам" задержан 40-летний петербуржец. По предварительной информации, они с потерпевшим распивали спиртные напитки, поссорились и подозреваемый ударил своего знакомого ножом.

Изъято: нож, футболка, биоматериалы. Возбуждено уголовное дело.

На выходных подросток зарезал свою бабушку на проспекте Юрия Гагарина.

Фото: Piter.tv

Теги: замшина улица, ножевое ранение, пьяная ссора
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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