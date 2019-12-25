В Шушарах выпившая жена ударила ножом в живот мужа

Она сама позвонила в экстренные службы.

В Шушарах женщина ударила мужа ножом в живот и сама позвонила в экстренные службы. Об этом стало известно Piter.tv.

Установлено, что 47-летняя Т. во время внезапной ссоры, возникшей после совместного распития спиртных напитков, ножом ударила в живот своего 57-летнего мужа П. Мужчину госпитализировали с открытой раной живота, проникающим ножевым ранением брюшной полости с ранением большого сальника и серозы тонкой кишки.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения.

В Сясьстрое рецидивист подозревается в убийстве соседа по коммуналке.

Фото: pxhere.com