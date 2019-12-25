В Сясьстрое рецидивист подозревается в убийстве соседа по коммуналке

Между ними произошел конфликт на кухне.

В городе Сясьстрой в коммунальной квартире мужчина во время конфликта убил своего соседа. Об этом стало известно Piter.tv.

Полиция установила, что 21 октября днём на кухне между 35-летний А. и 51-летним В. произошел конфликт. Более молодой оппонент ударил ножом в грудь своего соседа. Мужчина после этого закрылся в своей комнате, где скончался.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан. Ранее он был судим за кражи, в 2010 году его приговорили к 11 годам лишения свободы за кражу и убийство.

Ранее было опубликовано видео задержания мужчины в Кудрово, который угрожал убийством 9-летнему сыну.

Фото: pxhere.com