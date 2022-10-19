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Опубликовано видео задержания мужчины в Кудрово, который угрожал убийством 9-летнему сыну

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Ребенок был ранен, ему провели экстренную операцию.

МВД по Петербургу и Ленобласти опубликовало видео с задержанием мужчины в Кудрово, который угрожал убить 9-летнего сына и нанес ему тяжёлые травмы. 

Как установили сотрудники полиции, между супругами произошел конфликт. Жена с двумя детьми уже как два месяца живет у матери. Утром пьяный мужчина подкараулил сына по дороге в школу, увел его к себе в квартиру и стал звонить с угрозами жене. По его словам, виновница – жена, которая не была верна мужчине.

По данным Комздрава, ребёнку была проведена экстренная операция. 

Прокуратурой Ленинградской области организована проверка по факту инцидента, связанного с угрозой жизни и здоровью девятилетнего мальчика со стороны отца, произошедшего сегодня утром в городе Кудрово.

Видео: МВД

Теги: кудрово, угроза убийством
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости Ленинградской области,

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