Опубликовано видео задержания мужчины в Кудрово, который угрожал убийством 9-летнему сыну

Ребенок был ранен, ему провели экстренную операцию.

МВД по Петербургу и Ленобласти опубликовало видео с задержанием мужчины в Кудрово, который угрожал убить 9-летнего сына и нанес ему тяжёлые травмы.

Как установили сотрудники полиции, между супругами произошел конфликт. Жена с двумя детьми уже как два месяца живет у матери. Утром пьяный мужчина подкараулил сына по дороге в школу, увел его к себе в квартиру и стал звонить с угрозами жене. По его словам, виновница – жена, которая не была верна мужчине.

По данным Комздрава, ребёнку была проведена экстренная операция.

Прокуратурой Ленинградской области организована проверка по факту инцидента, связанного с угрозой жизни и здоровью девятилетнего мальчика со стороны отца, произошедшего сегодня утром в городе Кудрово.

Видео: МВД