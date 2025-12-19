  1. Главная
В Петербурге из-за морозов продлен "желтый" уровень опасности
Сегодня, 17:00
А в связи с гололедом предупреждение будет действовать до 13:00 воскресенья.

Из-за низкой температуры в Петербурге продлили действие "желтого" уровня опасности. По данным Росгидрометцентра, с 21:00 30 января до 10:00 31 января столбики термометра покажут до -20 градусов, рассказали в Смольном. 

Морозы ожидаются и с 20:00 31 января по 11:00 1 февраля. А в связи с гололедом предупреждение будет действовать до 13:00 воскресенья. 

Правительство Петербурга обращается к автомобилистам с просьбой соблюдать особую осторожность и по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте в связи с высоким риском ДТП. 

Пресс-служба городской администрации

Ранее на Piter.TV: в последний январский день температура в Ленобласти опустится до -28 градусов. 

Фото: Piter.TV 

