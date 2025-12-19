В последний январский день температура в Ленобласти опустится до -28 градусов

После захода солнца и рано утром отдельные участки региона окажутся в тумане.

В субботу, 31 января, в Ленинградской области ожидается облачная погода с кратковременными просветами неба. Небольшие снегопады возможны в некоторых районах, а также не исключена изморозь. Об этом сообщает ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

После захода солнца и рано утром отдельные участки региона окажутся в тумане. Предстоящий день принесет северный и северо-восточный ветер умеренной силы — до 2-5 м/с.

Ночная температура опустится до значительных показателей: от -28 до -23 градусов. На западной стороне региона воздух будет немного теплее — от -19 до -14 градусов. Дневные температуры ожидаются в диапазоне от -17 до -12 градусов, однако в отдельных местах возможен локальный спад до -20 градусов.

Водителей предупреждают о вероятности гололедицы на дорогах. Кроме того, атмосферное давление начнет постепенно повышаться.

