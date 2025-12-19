  1. Главная
Петербург находится на периферии скандинавского антициклона 30 января
Сегодня, 8:08
Ожидается переменная облачность, осадки маловероятны, температура останется низкой. 

В пятницу, 30 января, погоду в Петербурге будет определять периферия антициклона, расположенного над Скандинавией. Ожидается переменная облачность, осадки маловероятны, температура останется низкой. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура составит -10...–12 градусов, в Ленобласти похолоднее — от -10 до -15 градусов. 

Северный ветер слабый, скорость около 1–6 м/с. Атмосферное давление повысится и достигнет отметки в 770 мм ртутного столба, что превышает средние показатели.

Фото: Piter.TV

погода, санкт-петербург
Лента новостей, Картина дня, Новости СПб

