В Петербурге объявили жёлтый уровень погодной опасности 3 июля

Сегодня, 3 июля, в Петербурге объявили жёлтый уровень погодной опасности. В Северной столице ожидаются интенсивные осадки. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.
По информации Росгидрометцентра, 3 июля с 12:00 до 18:00 ожидаются дожди. Местами пройдут ливни.
Будьте внимательны и соблюдайте особую осторожность.
Пресс-служба правительства Петербурга
Ранее мы писали, что в Петербурге завершился сезон белых ночей. Камеры "Лахта Центра" засняли это явление.
Фото: Pxhere
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