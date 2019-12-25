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В Петербурге объявили жёлтый уровень погодной опасности 3 июля
Сегодня, 11:46
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В Петербурге объявили жёлтый уровень погодной опасности 3 июля

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Сегодня в городе пройдут мощные ливни.

Сегодня, 3 июля, в Петербурге объявили жёлтый уровень погодной опасности. В Северной столице ожидаются интенсивные осадки. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города. 

По информации Росгидрометцентра, 3 июля с 12:00 до 18:00 ожидаются дожди. Местами пройдут ливни. 

Будьте внимательны и соблюдайте особую осторожность.

Пресс-служба правительства Петербурга

Ранее мы писали, что в Петербурге завершился сезон белых ночей.  Камеры "Лахта Центра" засняли это явление. 

Фото: Pxhere

Теги: желтый уровень погодной опасности, ливни в петербурге, мчс, росгидрометцентр
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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