В Петербурге объявили жёлтый уровень погодной опасности 3 июля

Сегодня в городе пройдут мощные ливни.

Сегодня, 3 июля, в Петербурге объявили жёлтый уровень погодной опасности. В Северной столице ожидаются интенсивные осадки. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.

По информации Росгидрометцентра, 3 июля с 12:00 до 18:00 ожидаются дожди. Местами пройдут ливни.

Будьте внимательны и соблюдайте особую осторожность. Пресс-служба правительства Петербурга

Ранее мы писали, что в Петербурге завершился сезон белых ночей. Камеры "Лахта Центра" засняли это явление.

Фото: Pxhere