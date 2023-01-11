Сезон белых ночей в Петербурге засняли камеры "Лахта Центра"

Официально сезон белых ночей завершился сегодня.

Камеры "Лахта Центра" засняли весь сезон белых ночей в Петербурге. Видеозапись с природным явлением города на Неве появилась в tg-канале небоскреба 2 июля.

Официальный сезон белых ночей, который длился с 11 июня по 2 июля, завершился сегодня.

Смотрите на видео с камер "Лахта Центра", как он прошел в этом году, – от первой до последней короткой летней ночи. Пресс-служба "Лахта Центра"

Ранее мы сообщали о том, что 30 июня жители Петербурга и Ленобласти заметили солнечное гало. Этот феномен возникает, когда лучи проходят сквозь кристаллы льда в перистых облаках на высоте от 7 до 12 километров. Чаще при явлении виднеются красные и оранжевые оттенки, а остальные цвета спектра смешиваются и кажутся белыми.

Видео: Telegram / Lakhta Center / Лахта Центр