В Петербурге 31 июля объявили "желтый" уровень погодной опасности

В Петербурге объявлен "желтый" уровень погодной опасности в связи с дождями и ливнями. Об этом жителей и гостей Северной столицы предупредили в Смольном.
По информации Росгидрометцентра, в Петербурге с двух ночи до пяти вечера 31 июля объявлен "желтый" уровень опасности в связи с интенсивными осадками. Ожидаются дожди. Местами пройдут ливни.
Пешеходов и автомобилистов просят проявлять особую осторожность.
Ранее Колесов рассказал, что в Северную столицу придут похолодание и осенние дожди.
Фото: unsplash
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