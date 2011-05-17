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В Петербурге 31 июля объявили "желтый" уровень погодной опасности
Сегодня, 16:27
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге 31 июля объявили "желтый" уровень погодной опасности

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В Северной столице ожидаются интенсивные осадки.

В Петербурге объявлен "желтый" уровень погодной опасности в связи с дождями и ливнями. Об этом жителей и гостей Северной столицы предупредили в Смольном. 

По информации Росгидрометцентра, в Петербурге с двух ночи до пяти вечера 31 июля объявлен "желтый" уровень опасности в связи с интенсивными осадками. Ожидаются дожди. Местами пройдут ливни.

Пешеходов и автомобилистов просят проявлять особую осторожность.

Ранее Колесов рассказал, что в Северную столицу придут похолодание и осенние дожди.

Фото: unsplash

Теги: дождь, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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