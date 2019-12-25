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В Петербурге 30 декабря ​​​​​​​объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гололеда
Сегодня, 12:02
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге 30 декабря ​​​​​​​объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гололеда

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Период предупреждения с шести утра и до двух часов дня 30 декабря.

По информации Росгидрометцентра, на территории Петербурга утром и днём 30 декабря ожидается гололед. Объявлен "желтый" уровень погодной опасности.

Период предупреждения с шести утра и до двух часов дня 30 декабря. "Желтый" уровень означает потенциально опасную погоду.

Городская администрация просит всех жителей проявлять особую осторожность при перемещении по городу. ГАИ также призвала петербургских водителей к осторожности в связи с обледенением дороги.

Фото: pxhere.com

Теги: гололёд, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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