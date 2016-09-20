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ГАИ призвала петербургских водителей к осторожности в связи с обледенением дороги
Сегодня, 11:24
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

ГАИ призвала петербургских водителей к осторожности в связи с обледенением дороги

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Неопытных водителей просят по возможности отказаться от поездок на личной машине.

В Петербурге и Ленобласти  движение на дорогах может быть затруднено из-за гололёда. Непогода может привести к возникновению дорожных аварий. ГАИ призывает водителей быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, не забывать про безопасную дистанцию между автомобилями и совершать маневрирования только после того, как убедитесь в отсутствии встречного транспорта. Об этом сообщило Управление ГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Неопытных водителей просят по возможности отказаться от поездок на личной машине. Пешеходам необходимо быть бдительными и двигаться по освещенным участкам дорог и навстречу движению транспорта.

Фото: Piter.tv

Теги: гаи, гололёд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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