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Желтый уровень погодной опасности объявили в Петербурге 15 января
Сегодня, 13:13
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Желтый уровень погодной опасности объявили в Петербурге 15 января

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В такую погоду опасно ходить под деревьями и баннерами.

В воскресенье, 15 января, в Петербурге объявляется желтый уровень погодной опасности. В городе будет задувать сильный ветер. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона. 

Стихия будет бушевать с 7 утра до 13 часов дня. Порывы будут достигать 15-17 м/с. 

Напомним, что желтый уровень означает потенциально опасную погоду. Горожан призвали убрать вещи с открытых балконов. В МЧС предупредили о том, что опасно ходить под деревьями и неустойчивыми конструкциями. Автомобили лучше всего убрать в гараж или поставить подальше от деревьев. 

Ранее на Piter.tv: завтра в Северной столице ожидается дождь и теплая погода.

Фото: Pxhere

Теги: желтый уровень погодной опасности, погода в петербурге, прогноз погоды, сильный ветер
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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