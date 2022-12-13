Желтый уровень погодной опасности объявили в Петербурге 15 января

В такую погоду опасно ходить под деревьями и баннерами.

В воскресенье, 15 января, в Петербурге объявляется желтый уровень погодной опасности. В городе будет задувать сильный ветер. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

Стихия будет бушевать с 7 утра до 13 часов дня. Порывы будут достигать 15-17 м/с.

Напомним, что желтый уровень означает потенциально опасную погоду. Горожан призвали убрать вещи с открытых балконов. В МЧС предупредили о том, что опасно ходить под деревьями и неустойчивыми конструкциями. Автомобили лучше всего убрать в гараж или поставить подальше от деревьев.

Ранее на Piter.tv: завтра в Северной столице ожидается дождь и теплая погода.

Фото: Pxhere