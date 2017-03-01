В Петербурге объявили "жёлтый" уровень погодной опасности 2 и 3 мая

Ожидается и первая майская гроза.

В Северной столице 2 и 3 мая ожидается ухудшение погодных условий. По данным метеорологов, с 21:00 2 мая до 21:00 3 мая в городе прогнозируется усиление ветра до 15-18 м/с. Кроме того, с 12:00 до 21:00 3 мая возможны грозы, сообщает региональный МЧС.

"Желтый" уровень опасности означает потенциально неблагоприятные погодные условия, которые могут представлять угрозу для жителей. Власти призывают пешеходов быть внимательными при передвижении по городу, а водителей — соблюдать осторожность на дорогах.

Рекомендуется по возможности ограничить пребывание на улице во время непогоды, а также избегать парковки автомобилей вблизи деревьев и рекламных конструкций.

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Фото: Piter.TV (Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум")