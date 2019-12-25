В Петербурге 21 ноября объявлен "желтый" уровень опасности

Местами будет налипание мокрого снега.

В Петербурге 21 ноября объявили "желтый" уровень опасности. Об этом рассказали в Смольном.

По данным Росгидрометцентра, завтра до 08:00 на дорогах возможна гололедица, а в 08:00-19:00 ожидаются гололедно-изморозевые отложения. Местами будет налипание мокрого снега.

Просим соблюдать осторожность. Водителям стоит по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте. Пресс-служба администрации Петербурга

Фото: Piter.TV