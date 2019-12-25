  1. Главная
В Петербурге 27 августа объявлен "желтый" уровень опасности из-за ливней и гроз
Сегодня, 9:24
В Петербурге 27 августа объявлен "желтый" уровень опасности из-за ливней и гроз

Также возможен град в отдельных районах.

В Петербурге объявили "желтый" уровень опасности из-за ухудшений погодных условий. Об этом рассказали в Смольном. 

По данным Росгидрометцентра, с 09:00 до 21:00 на территории города ожидаются дожди, ливни и грозы. Также возможен град в отдельных районах. 

Правительство Северной столицы обратилось к автомобилистам и пешеходам с просьбой соблюдать особую осторожность в связи с высоким риском ДТП. Кроме того, по возможности рекомендуется избегать приближения к шатким конструкциям, рекламным щитам и старым деревьям. 

Тем не менее, по прогнозу синоптика Александра Колесова погода улучшится к концу рабочей недели. 

Фото: Piter.TV 

