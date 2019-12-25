"Желтый" уровень опасности ввели в Петербурге до 23 ноября

Порывы ветра в городе составят до 15 м/с.

В Петербурге объявлен "желтый" уровень опасности в связи с ухудшением погодных условий. Об этом рассказали в Смольном.

По данным Рocгидрометцeнтрa, с 09:00 22 ноября до 13:00 23 ноября порывы ветра в городе составят до 15 м/с.

Просим водителей проявлять особую осторожность и по возможности воздержаться от использования автотранспорта в связи с риском ДТП. Пресс-служба Смольного

Кроме того, особую осторожность необходимо соблюдать и пешеходам.

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Фото: Piter.TV