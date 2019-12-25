В Петербурге сегодня объявили  "желтый" уровень погодной опасности

Жителям рекомендуют воздержаться от поездок на личном транспорте.

В Петербурге объявили "желтый" уровень погодной опасности. На улице очень скользко. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

Жителей просят проявить особую осторожность. В Северной столице образовалась наледь, возможно налипание мокрого снега.

Температура воздуха составит -3 градуса. Жителям рекомендуют воздержаться от поездок на личном транспорте в связи с высоким риском ДТП.

В Ленобласти сегодня, 29 декабря, тоже сложная обстановка из-за непогоды. В регионе холодно и скользко. Кроме того, обещают сильный снег.

Ранее на Piter.tv: петербуржец поправлял камеру видеонаблюдения и упал с двухметровой высоты.

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Фото: Pxhere