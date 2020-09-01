В Петербурге объявили желтый уровень опасности из-за сильного ветра

В воскресенье в Северной столице обещают мокрый снег.

В Петербурге в воскресенье, 17 декабря, обещают непогоду. В городе объявили желтый уровень опасности. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Северной столицы.

Жителям обещают сильный ветер в выходные. Кроме того, в городе выпадет мокрый снег. В период с 5 до 9 часов 17 декабря в некоторых районах Санкт-Петербурга возможно налипание мокрого снега.

Желтый уровень погодных условий указывает на потенциально опасную погоду. В связи с этим городское правительство просит водителей и пешеходов быть особенно внимательными и проявлять осторожность. Для минимизации риска дорожно-транспортных происшествий автомобилистам рекомендуется воздержаться от использования личного транспорта.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге вновь обновился снежный максимум.

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