В Петербурге вновь обновился снежный максимум

В Ленобласти сугробы за ночь выросли до 40 сантиметров.

В Петербурге обновился снежный максимум этой зимы. Сегодня, 15 декабря, высота снежного покрова составляет 28 сантиметров. Об этом сообщил в своем tg-канале ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

В пятницу высота покрова на 3 сантиметра выше, чем у прежнего лидера – вчерашнего дня. По данным городской метеостанции, высота снежного покрова на территории Северной столицы 14 декабря достигла четверти метра (25 см).

В Ленобласти самые высокие сугробы оказались в Сосново. Там высота покрова составляет 40 сантиметров.

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Фото: Pxhere