Желание петербуржцев сменить работу весной выросло на четверть

Специалисты связывают повышение активности соискателей с экономическими и социальными факторами.

Согласно данным аналитиков hh.ru, количество петербуржцев, ищущих новую работу, продолжает увеличиваться. За последний месяц местные жители обновили свыше 580 тысяч резюме, что на 26% больше показателей весны 2024 года и на 11% выше, чем месяцем ранее. Эта тенденция свидетельствует о растущем желании сменить работодателя среди горожан. Эксперты попытались выяснить причины такой активности.

Среди тех, кто активно ищет работу, наибольший процент составляют специалисты в сфере продаж и обслуживания клиентов, обновившие около 95 тысяч резюме за последние 30 дней. Второе место занимают представители IT-сектора с числом соискателей более 94 тысячи человек. Третье место занимает рабочая сфера, где количество активных кандидатов превысило 79 тысяч.

Особенно заметно увеличилось число соискателей в автомобильной отрасли – рост составил 59% по сравнению с показателями весны 2024 года. Рабочая сфера также демонстрирует значительный прирост – на 39%. Транспортная отрасль показала увеличение числа претендентов на 38%.

Специалисты связывают повышение активности соискателей с экономическими и социальными факторами. Экономика России замедляется: согласно официальным данным, ВВП снизился с 5,8% во второй половине 2023 года до 3,4% в аналогичный период 2024 года. Прогнозируется дальнейшее падение до уровня 1,5–1,7% в 2025 году. Это ведет к росту инфляции и снижению реальных доходов населения, вынуждая людей искать более высокооплачиваемую и стабильную работу.

Еще одним важным фактором является смена поколений на рынке труда. Миллениалы и поколение Z, которые активнее сменяют места работы, постепенно увеличивают свое присутствие в рабочей среде. Они ищут баланс между работой и личной жизнью, предпочитая гибкие условия труда, такие как удаленная работа или сокращенный рабочий день. Если работодатели не смогут предложить подобные условия, это приведет к увеличению текучести кадров.

Таким образом, наблюдаемые тенденции способствуют большей динамичности на рынке труда и повышению мобильности сотрудников.

Ранее эксперты назвали петербуржцам самые востребованные весенние вакансии.

Фото: Piter.TV