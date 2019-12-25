Эксперты назвали петербуржцам самые востребованные весенние вакансии

С начала марта 2025 года работодатели Петербурга опубликовали более 136 тысяч вакансий.

С начала марта 2025 года работодатели Петербурга опубликовали более 136 тысяч вакансий. Лидером по числу предложений стала сфера продаж и обслуживания клиентов, где открыто около 18 тысяч вакансий, что составляет 13% от общего объема рабочих мест в городе.

На второй позиции оказались производственные предприятия и заводы, представившие более 14 тысяч вакансий, что соответствует 10% от общего числа. Такой же процент приходится на сферу рабочего персонала, где также размещено свыше 13 тысяч предложений. Замыкает топ-3 сфера строительства с более чем 12 тысячами вакансий, сообщает пресс-служба hh.ru.

Ранее мы сообщили о том, что cпрос на специалистов по информационной безопасности в Петербурге подскочил на 15%. За прошедший год в городе было открыто более 2400 вакансий для специалистов по информационной безопасности, что на 15% превышает показатели предыдущего периода. Только с начала 2025 года уже опубликовано свыше 600 предложений о работе для таких экспертов. Средняя зарплата специалистов по кибербезопасности в Петербурге увеличилась на 12%, достигнув отметки в 98,2 тысячи рублей в месяц.

Фото: Pxhere