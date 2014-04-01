Спрос на специалистов по информационной безопасности в Петербурге подскочил на 15%

Средняя зарплата специалистов по кибербезопасности в Петербурге увеличилась на 12%, достигнув отметки в 98,2 тысячи рублей в месяц.

В Петербурге наблюдается рост спроса на профессионалов в сфере кибербезопасности, специализирующихся на противодействии хакерским и DDoS-атакам. Об этом сообщает пресс-служба рекрутингового портала "HeadHunter Северо-Запад".

За прошедший год в городе было открыто более 2400 вакансий для специалистов по информационной безопасности, что на 15% превышает показатели предыдущего периода. Только с начала 2025 года уже опубликовано свыше 600 предложений о работе для таких экспертов. Средняя зарплата специалистов по кибербезопасности в Петербурге увеличилась на 12%, достигнув отметки в 98,2 тысячи рублей в месяц. Верхние границы окладов начинаются от 170 тысяч рублей.

Среди востребованных позиций — ведущие инженеры по информационной безопасности с заработком от 250 тысяч рублей в месяц и руководители проектов в этой области, которым предлагают до 400 тысяч рублей ежемесячно.

Примечательно, что число DDoS-атак на российские компании в 2024 году практически удвоилось. Всё чаще объектами нападений становятся региональные организации. Эксперты связывают эту тенденцию с выбором злоумышленниками более уязвимых целей.

Ранее мы сообщили о том, что в дискриминацию при трудоустройстве не верят 33% петербуржцев.

Фото: Pxhere