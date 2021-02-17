В дискриминацию при трудоустройстве не верят 33% петербуржцев

Однако, несмотря на декларируемое равноправие, две трети соискателей продолжают сталкиваться с трудностями при трудоустройстве.

Теть жителей Петербурга уверены в отсутствии предвзятости при устройстве на работу. Это стало известно благодаря опросу, проведенному порталом по поиску работы SuperJob среди трудоспособного населения города.

Однако, несмотря на декларируемое равноправие, две трети соискателей продолжают сталкиваться с трудностями при трудоустройстве. Половина опрошенных утверждает, что возраст является основным препятствием, 25% респондентов жалуются на предвзятость из-за наличия детей, 22% видят проблему в гендерной дискриминации, а 19% выделяют такие факторы, как место проживания или национальность. Еще 13% обращают внимание на возможное негативное влияние семейного положения, а 4% считают важным фактор дискриминации религиозные убеждения.

Гендерные различия проявляются в восприятии проблемы: мужчины чаще подчеркивают возрастные ограничения и семейные обстоятельства, в то время как женщины акцентируют внимание на дискриминации по половому признаку и наличии детей.

Проблема возрастной дискриминации усиливается с годами: 67% работников старше 45 лет столкнулись с этой проблемой, в отличие от молодых специалистов до 35 лет, среди которых лишь 41% ощущают подобные трудности. Тем не менее, молодежь чувствует давление и по другим причинам, отмечая, что работодатели редко принимают на работу тех, кто имеет маленьких детей или недостаточно опыта, а также предвзято относятся к приезжающим специалистам.

Ранее мы сообщили о том, что большинство петербуржцев могут отстоять свои права в спорах с работодателем.

Фото: Piter.TV