Большинство петербуржцев могут отстоять свои права в спорах с работодателем

Еще 36% осознают наличие у себя определенных трудовых прав, но сомневаются, что смогут самостоятельно их защитить без юридической поддержки.

Более половины экономически активных жителей Петербурга (51%), принявшие участие вопросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, знакомы с основными положениями Трудового кодекса и готовы использовать эти знания для защиты своих прав. Еще 36% осознают наличие у себя определенных трудовых прав, но сомневаются, что смогут самостоятельно их защитить без юридической поддержки.

Участники опроса в возрастной категории от 35 до 45 лет оценили свою информированность в области трудового законодательства выше, чем респонденты младше или старше этой группы (55%). Среди горожан с уровнем дохода свыше 100 тысяч рублей оказалось наибольшее количество тех, кто уверенно владеет знаниями основных положений Трудового кодекса и способен отстаивать свои интересы перед работодателями (56%).

При этом 13% опрошенных признались, что не имеют представления о нормах трудового законодательства, мотивируя это отсутствием смысла в изучении из-за несоблюдения норм на практике либо полагаясь исключительно на собственный жизненный опыт.

Ранее мы сообщили о том, что только 40% петербуржцев готовы сменить мегаполис на небольшой город ради высокой зарплаты.

Фото: unsplash (Amy Hirschi)