Только 40% петербуржцев готовы сменить мегаполис на небольшой город ради высокой зарплаты

Против такого решения высказались 41% опрошенных, еще 19% затруднились с ответом.

Жители Санкт-Петербурга, Москвы и Казани реже других соглашаются на переезд в небольшой город ради высокой зарплаты. Это показал опрос сервиса SuperJob, в котором приняли участие 10 тысяч экономически активных россиян из 16 крупнейших мегаполисов страны.

По данным исследования, только 40% петербуржцев готовы сменить место жительства ради двукратного увеличения дохода. Против такого решения высказались 41% опрошенных, еще 19% затруднились с ответом. Годом ранее аналогичный опрос показал чуть большую готовность к релокации — тогда на переезд соглашались 43% горожан.

Наибольшую мобильность продемонстрировали жители Омска, Краснодара, Новосибирска, Перми и Красноярска, где число потенциальных переселенцев превышает 58%. Многие респонденты заявили, что их не привязывает к месту жительства ни работа, ни инфраструктура крупных городов.

В то же время москвичи и казанцы, наряду с петербуржцами, предпочитают оставаться в своих городах. В Москве и Казани доля готовых к переезду составила 46%. Однако в сравнении с прошлогодними результатами исследование показало, что жители Краснодара стали чаще соглашаться на релокацию, тогда как среди казанцев такой вариант рассматривают значительно реже.

Фото: unsplash (Erda Estremera)