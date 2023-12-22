Электричка зацепила мужчину на перегоне "Заневский пост 2 – Дача Долгорукова"

Пострадавший госпитализирован.

Сотрудниками транспортной полиции проводится проверка по факту травмирования на железнодорожном перегоне Заневский пост 2 – Дача Долгорукова. Подробности сообщила пресс-служба СПб ЛУ МВД России на транспорте.

На выходных в дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение о том, что на 4 км первого пикета железнодорожного перегона Заневский пост 2 –Дача Долгорукова электропоездом "Будогощь – Санкт-Петербург" травмирован человек. Установлено, что 34-летний петербуржец переходил железнодорожные пути в неустановленном для перехода месте.

Машинист пассажирского состава подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение. Однако наезд предотвратить не удалось. Мужчина госпитализирован.

Ранее на станции Трубников Бор "Сапсан" насмерть сбил 72-летнюю пенсионерку.

Фото: Piter.tv