В Петербурге 23 июля воздух прогреется до +30 градусов

Будет очень тепло и с минимальными кратковременными дождями по области.

В Петербурге в ближайшие дни ожидается жаркая погода. Будет очень тепло и с минимальными кратковременными дождями по области, сообщил синоптик Александр Колесов.

Уже 23 июля температура воздуха достигнет +30 градусов.

И эти три дня будут именно с такой температурой до +30 гр. В дальнейшем, когда есть вероятность прихода дождей, температура будет немного ниже этой отметки, но тоже останется очень высокой. Александр Колесов, синоптик

А 22 июля в Северной столице местами пройдут кратковременные дожди. Днем температура составит до +27 градусов.

Фото: Piter.TV