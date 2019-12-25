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В Петербурге 23 июля воздух прогреется до +30 градусов
Сегодня, 13:08
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В Петербурге 23 июля воздух прогреется до +30 градусов

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Будет очень тепло и с минимальными кратковременными дождями по области.

В Петербурге в ближайшие дни ожидается жаркая погода. Будет очень тепло и с минимальными кратковременными дождями по области, сообщил синоптик Александр Колесов. 

Уже 23 июля температура воздуха достигнет +30 градусов. 

И эти три дня будут именно с такой температурой до +30 гр. В дальнейшем, когда есть вероятность прихода дождей, температура будет немного ниже этой отметки, но тоже останется очень высокой. 

Александр Колесов, синоптик 

А 22 июля в Северной столице местами пройдут кратковременные дожди. Днем температура составит до +27 градусов. 

Фото: Piter.TV 

Теги: александр колесов, жара, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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