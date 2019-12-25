В Петербурге 22 июля местами пройдут кратковременные дожди

Днём до +27 градусов.

Во вторник синоптическая ситуация в атмосфере над Северной столицей будет представлена периферией циклона, замершего над центральными областями Европейской России. В регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха 22 июля в Петербурге +25…+27 градусов, в Ленинградской области +23…+28 градусов. Ветер восточный 4-9 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 756 мм рт. ст., что ниже нормы.

В среду ожидается без осадков, ночью +18…+20 градусов, днём +28…+30 градусов.

Специалисты ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" проанализировали данные о прошедшем вечером 21 июля ливне и определили районы города, где выпало наибольшее количество осадков.

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Фото: Piter.tv