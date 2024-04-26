Водоканал Санкт-Петербурга назвал районы с максимальными осадками

Специалисты предприятия сообщили, что наибольшее количество дождевой воды выпало в Колпинском районе.

Специалисты ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" проанализировали данные о прошедшем вечером 21 июля ливне и определили районы города, где выпало наибольшее количество осадков. Согласно официальной информации, предоставленной пресс-службой предприятия, максимальный объем дождевых осадков был зафиксирован в Колпинском районе.

Второе место по количеству выпавших осадков занял Фрунзенский район с показателем 9,65 миллиметров, третье место досталось Московскому району, где метеорологические приборы зарегистрировали 8,52 миллиметра осадков. Отдельно специалисты проанализировали интенсивность ливня - за двадцатиминутный период наблюдений наибольшее количество воды (9,44 миллиметра из общего объема) выпало именно во Фрунзенском районе.

Все системы водоотведения функционируют в штатном режиме и были заблаговременно подготовлены к приему значительных объемов дождевой воды, подчеркнули в пресс-службе "Водоканала".

Ранее сообщалось, что петербуржцам напомнили, куда звонить при скоплении воды после дождя.

Фото: Piter.TV