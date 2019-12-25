Петербуржцам напомнили, куда звонить при скоплении воды после дождя

Звонки обрабатываются круглосуточно.

По информации синоптиков, 21 июля в Петербурге ожидаются дожди, местами ливни. В Водоканале петербуржцам напомнили, по каким телефонам обращаться из-за скопления воды.

Система водоотведения Водоканала находится в исправном состоянии и заранее подготовлена к приему дождевой воды. При выпадении нормативного количества осадков канализация принимает всю воду в полном объеме. Водоканал Санкт-Петербурга

Однако, в случае выпадения сверхрасчетных дождей объем воды может превышать пропускную способность водоприемных устройств и канализационной сети, и тогда на улицах города могут возникать временные скопления воды. В течение непродолжительного времени вода полностью принимается системой водоотведения. Если же скопления сохраняются длительное время, сообщить об этом можно по телефонам: 004 и 576-14-83. Звонки обрабатываются круглосуточно.

Также отмечается, что на определенных участках владельцами сетей могут быть другие организации (застройщики, УК, дорожные службы и пр.).

Фото: Piter.tv