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Петербуржцам напомнили, куда звонить при скоплении воды после дождя
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржцам напомнили, куда звонить при скоплении воды после дождя

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Звонки обрабатываются круглосуточно.

По информации синоптиков, 21 июля в Петербурге ожидаются дожди, местами ливни. В Водоканале петербуржцам напомнили, по каким телефонам обращаться из-за скопления воды.

Система водоотведения Водоканала находится в исправном состоянии и заранее подготовлена к приему дождевой воды. При выпадении нормативного количества осадков канализация принимает всю воду в полном объеме.

Водоканал Санкт-Петербурга

Однако, в случае выпадения сверхрасчетных дождей объем воды может превышать пропускную способность водоприемных устройств и канализационной сети, и тогда на улицах города могут возникать временные скопления воды. В течение непродолжительного времени вода полностью принимается системой водоотведения. Если же скопления сохраняются длительное время, сообщить об этом можно по телефонам: 004 и 576-14-83. Звонки обрабатываются круглосуточно.

Также отмечается, что на определенных участках владельцами сетей могут быть другие организации (застройщики, УК, дорожные службы и пр.).

Фото: Piter.tv

Теги: водоканал, дождь
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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