В Петербурге 21 июля местами пройдут грозовые дожди

Температурные показатели ожидаются немного выше климатической нормы.

Город на Неве в начале новой рабочей недели окажется под влиянием северной периферии циклонического вихря, выходящего на запад Центрального федерального округа. В регионе ожидается облачная с прояснениями погода, во второй половине дня пройдут кратковременные дожди, местами с грозой. При этом температурные показатели ожидаются немного выше климатической нормы, рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха 21 июля в Петербурге +24…+26 градусов, в Ленинградской области +22…+27 градусов. Ветер восточный 4-9 м/с, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 757 мм рт. ст., что ниже нормы.

Во вторник обойдётся без осадков, ночью +17…+19 градусов, днём +25…+27 градусов.

Ранее в Верхнем Суздальском озере в Петербурге утонул 19-летний парень.

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Фото: Piter.tv