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На артиста балета Мариинки пожаловались соседи
Сегодня, 17:45
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На артиста балета Мариинки пожаловались соседи

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Еще соседи упомянули бойцовскую собаку танцовщика.

В Петербурге на солиста балета Мариинского театра Давида Залеева жалуются соседи по дому, который расположен в Адмиралтейском районе. По словам жильцов, мужчина терроризирует их, пишет "Фонтанка" 6 мая. 

Накануне вечером Залеев пришел в магазин возле своего дома. Предварительно, он размахивал предметом, похожим на травматический пистолет. Месяц назад танцовщик тоже посещал торговую точку, тогда между ним и девушкой произошел конфликт, переросший в драку. Кроме того, соседи упомянули бойцовскую собаку артиста. Как рассказали жильцы, животное нападало на людей и даже детей.

В Мариинке подчеркнули, что Давид Залеев является вторым солистом балетной труппы. Конфликтов с коллегами у него нет. 

Ранее мы сообщили о том, что в Сланцах подстрелили женщину с собакой. Медики увезли пострадавшую в районную больницу с огнестрельным ранением левого предплечья.  

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер) 

Теги: конфликт, мариинский театр
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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