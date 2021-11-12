В Сланцах подстрелили женщину с собакой

Медики увезли пострадавшую собачницу в районную больницу с огнестрельным ранением левого предплечья.

В Ленинградской области подстрелили женщину с собачкой. Об этом рассказали в АН "Оперативное прикрытие".

В десятом часу вечера 5 мая на улице Свердлова в городе Сланцы 52-летняя местная жительница гуляла с собакой. У сетевого магазина после звука хлопка женщина упала на землю.

Медики увезли пострадавшую собачницу в районную больницу с огнестрельным ранением левого предплечья. Хирурги должны вынуть пулю. По предварительной информации, у пострадавшей перед выстрелом произошел конфликт на улице с прохожим. Данная информация проверяется.

Несколько дне назад 51-летний мужчина с травматическим ранением руки обратился за медицинской помощью в медучреждение Приморского района Петербурга. Во время конфликта неизвестный несколько раз выстрелил в потерпевшего из аэрозольного пистолета "Пионер".

Фото: Piter.tv